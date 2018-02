Pohjois-Karjala alisuorittaa Twitterissä, sanovat maakunnan twitteristit

– Twitter on asiantuntijamedia ja vaikuttajamedia, jota kannattaisi käyttää työvälineenä tavoitteidensa ajamiseen. Miten hyvin itäsuomalainen hammastelu sinne sopisi! Missä on pohjoiskarjalainen bisnesjohtaja tai politiikko, joka kertoisi keskustelussa, että "meillä Joensuussa", Janne "Rysky" Riiheläinen ihmettelee.

Riiheläinen on bloggari ja viestintämies, joka 5 300 seuraajalla ja aktiivisella keskusteluotteella on Twitterin näkyvimpiä pohjoiskarjalaisia.

Toinen Twitterissä näkyvä joensuulaisbloggari on Anneli Airola.

– Twiittasin äsken Rovaniemen matkan kuvia, Airola kertoo.

– Kaikki Lapin matkailuorganisaatiot kiittivät, kommentoivat ja lähettivät twiittejä uudestaan. Siellä ymmärretään Twitterin arvo mainonnan ja markkinoinnin välineenä. Täällä semmoista ei tapahdu. Ei ole edes Kolin tai Lieksan osoitteita, joihin twiittejä voisin lähettää, Airola esittelee Pohjois-Karjalan someosaamista.

Eläkkeellä oleva Airola on kirjabloggari, joka twiittaa kirja-aiheista ja levittää lähinnä Joensuu-aiheisia valokuviaan. Hänellä on 2 700 seuraajaa, mikä on pohjoiskarjalaisittain huomattava määrä. Valokuvaaja Jason Tiilikaisen kanssa hän on näkyvin #Joensuu-aihetunnisteella valokuvia twiittaava.

Jotkut perinteiset tahot ovat ottaneet Twitterin haltuun. Yksi on Martat, joka näkyy Twitterissä enemmän kuin moni muu järjestö.

– Se johtuu meidän pääsihteerin osaamisesta. Marianne Heikkilä on parhaimpia suomalaisia viestijöitä. Hän on ennakkoluulottomasti lähtenyt vanhan järjestön viestintää uudistamaan, kehuu Katja Kolehmainen.

Pohjois-Karjalan Marttojen toiminnanjohtajana Kolehmainen pitää huolta omiensa näkymisestä ja myöntää olevansa Twitteriin koukussa itsenäänkin.

– En ole enkä mene Facebookiin. Minua ei kiinnosta ihmisten kavereiden esittelyt. Mutta Twitterin uutisvirtaan olen koukussa, Kolehmainen sanoo.

– Kiinnostavimpia ovat toimittajat, jotka tapahtuessa lataavat tuoreita juttuja ja omaa näkökulmaansa. Aktiivisia kansanedustajia ja vaikuttajia seuraan, esimerkiksi Olli Rehn on erinomainen Twitterissä. Asikaisen Katjaa on ikävä Pohjois-Karjalaan – hän pisti räpäkästi mielipidettä tulemaan.

Twiitti-virran nopeatempoisuus ja hetkessä kiinni oleminen miellyttää, jos ihmisessä on uutisnarkomaanin vikaa.

– Tapahtumien julkitulorytmi on ensin Twitter, sitten ehkä Facebook, sitten media, sanoo Rysky Riiheläinen.

Twitter ei ole vain yksisuuntainen tiedotuskanava, kuten esimerkiksi Donald Trumpin tiedottamisesta voisi päätellä. Rysky Riiheläisen pelikenttää on #turpo-aihetunnisteen alla käytävä turvallispolitiikan keskustelu.

– Twitter on pikkupaikkakunnan pubi, jossa saman keskustelun äärellä ovat herrat ja narrit. Koko ajan on käynnissä oma Jälkiviisaat-lähetys, Riiheläinen vertaa.

Riiheläinen ja Katja Kolehmainen nostavat Pohjois-Karjalan twitteristeistä esiin Matti Saarnelan, eläköityneen Lieksan Lehden toimittajan.

– Masa Saarnelan kaltaiset twiittaavat omalla persoonalla. Ajankohtaisista asioista omalla tyylillä jauhaessaan he ovat Twitterin helmiä, Kolehmainen kehuu.

– Twitter oli muutama vuosi sitten nykyistä väljempi media. Nykyään se on mennyt asiallisemmaksi, mikä vähentää persoonallisuutta, minkä huomaan omastakin Twitter-käyttäytymisestäni, Kolehmainen arvelee.

Kolehmainen lähettää terveiset Karjalaisen Petri Siitoselle, joka on ahkera twiittaaja.

– Hänen twiittiensä ansiosta pysyn selvillä Katajan matseista, vaikka en itse olisi niissä. Siitonen on Suomen paras urheilutoimittaja!

