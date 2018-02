Pielisen museon kävijämäärä nousi, Paaterin laski

Pielisen museossa kävi vuonna 2017 yhteensä 7 511 vierailijaa. Määrä on kaksi prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Museon alaisuudessa toimivan kuvanveistäjä Eva Ryynäsen taiteilijakoti Paaterin kävijämäärä puolestaan laski edellisvuodesta 14,4 prosenttia ollen nyt 8 413 kävijää.

Ulkomaalaisten kävijöiden määrä väheni kummassakin kohteessa merkittävästi, Paaterissa lähes viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Pielisen museon vieraista ulkomaalaisten osuus oli 14,6 prosenttia, Paaterissa 10,5 prosenttia. Pielisen museossa kävijöitä oli 37 eri maasta. Suurin ryhmä olivat saksalaiset, seuraavina sveitsiläiset ja ranskalaiset.

Pielisen museon kokoelmassa on noin 100 000 esinettä. Tarkkaa määrää ei tiedetä, koska läheskään kaikkia ei ole luetteloitu. Museon kuva-arkistossa on non noin 97 000 valokuvaa ja negatiivia.