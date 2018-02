Nurmeksen raakapuuterminaali Porokylästä Pitkällemäelle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Liikennevirastolle luvan johtaa osa Hukkapuron noroa putkea pitkin. Tämä mahdollistaa VR:n raakapuuterminaalin siirtämisen Porokylän keskustasta Pitkällemäelle Känkkäälän teollisuusalueen yhteyteen.

- Kilpailutamme rakentamisen helmikuussa, ja työt on tarkoitus aloittaa huhti-toukokuussa, projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta kertoi.

Suunnitelmien mukaan työt valmistuvat lokakuussa.

Liikennevirasto rakennuttaa 1,1 kilometriä pitkän lastausraiteen ja Nurmeksen kaupungille 440 metriä pitkän sivuraiteen. Sivuraide palvelee Känkkäälään tulevaa yritystoimintaa.

Rakentaminen maksaa 4,5 miljoonaa euroa, mistä Liikenneviraston osuus on 3,2 ja Nurmeksen kaupungin 1,3 miljoonaa euroa.

- Tämä on iso askel monestakin näkökulmasta, Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi arvioi terminaalin rakentamisen konkretisoitumista ja aikatauluttumista.

Sivuraide jää kaupungin omistukseen ja toimii operaattoreista riippumattomana. Kaupunki vuokraa sitä lastauspäivinä. Yhden täysipitkän junan lastaaminen kestää päivän.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Liikennevirastolle luvan johtaa Hukkapuron noro 120 metrin matkalta putkea pitkin. Noroa on jo aiemmin joiltakin osin oiottu ojamaiseksi. Valuma-alueen soita on ojitettu.

Putkittaminen muuttaa alueen norojen luonnontilaa 4 prosentin osalta niiden kokonaispituudesta. Putkitettavalla osuudella ei ole havaittu erityisen merkittäviä luontoarvoja.