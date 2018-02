Kuvat: Uudistunut Jysk avattiin Joensuussa ensimmäisenä maassa – "Kaikki on uutta"

Joensuun Voimatien Jysk-myymälässä ja sen edustalla kävi kova kuhina heti kahdeksan jälkeen torstaiaamuna. Joensuun Jysk sai kunnian olla ketjun ensimmäinen uuden konseptin myymälä Suomessa.

Ilmaiset makkarat ja pullakahvit houkuttelivat runsaasti väkeä tutustumaan uuteen konseptiin, joka on muuttanut Jyskissä ”kaiken”.

– Mitään vanhaa hyllyosaa ei ole. Ei lattiaa eikä seinää – kaikki on uutta, ilakoi myymäläpäällikkö Elli Pesonen.

– Tätä on odotettu tosi pitkään. Asiakkailta on tullut kommenttia, että tämä on todella toivottu muutos.

Uusi konsepti on Jyskille kaivattu kasvojenkohotus, korosti myös tanskalaislähtöisen ketjun maapäällikkö Ville Velin.

– On helppoa sanoa, että kaikki on muuttunut, tiivisti myös hän.

Ainoastaan tuotteet pysyvät uuden konseptin myymälöissä ennallaan. Maan ensimmäinen ja kansainvälisesti viides uusi myymälä on aiempaa modernimpi ja viihtyisämpi. Aiemmin uudet myymälät lanseerattiin Ruotsissa, Puolassa ja Tanskassa.

– Meillä on Suomessa 75 myymälää, jotka ovat olleet noin 10–15 vuotta samalla muuttumattomalla konseptilla. Asiakkaalle näkyvin uudistus on lattia, sillä kokolattiamatto on ollut tuntomerkki myymälöissä. Tähän on haluttu selkeämpää, skandinaavisempaa ja modernimpaa suuntaa, Velin listasi katsellessaan uudenkarheaa parkettia.

– Valikoima on sinänsä ennallaan, mutta kun miljöö tuntuu selkeämmältä ja arvokkaammalta, niin myös tuotteet tulevat ihan eri tavalla esille.

Jysk kasvatti liikevoittonsa viime vuonna yli kaksinkertaiseksi, ja esimerkiksi asiakasmäärä nousi noin viidenneksellä.

– Isossa kuvassa tämä konseptiuudistus vaikuttaa asiakkaiden mielikuviin Jyskistä. Se on haaste, koska monella on se 15–20 vuoden takainen mielikuva ketjusta, Velin muistutti.

Joensuun jälkeen uuden konseptin Jyskit avataan Ouluun, Helsinkiin ja Ahvenanmaalle.

Maapäällikkö Ville Velin.