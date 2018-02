Vuoden positiivinen lintuteko -huomionosoitus Matti Koivulalle

Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa julkaistiin kuudennen kerran valittu Vuoden positiivinen lintuteko. Valinta kohdistui joensuulaiseen Matti Koivulaan.

Perusteena valinnalle on Koivulan Pohjois-Karjalaan lanseeraamat taajamalintulaskennat. Taajamalintulaskennoissa nimen mukaisesti lasketaan eri taajamien talvilinnusto keskitalven aikaan. Pohjois-Karjalassa laskentoja on nyt tehty neljänä talvena. Maaseututaajamia laskettiin vuosina 2015 ja 2017. Niitä on tehty kaikkiaan 33 eri taajamassa.

Joensuun kaupunkialueen laskennat on tehty vuosina 2016 ja 2018. Outokummussa on laskentoja vertailuaineistoksi tehty kaikkina vuosina.

Matti Koivula on suunnitellut ja organisoinut Pohjois-Karjalan laskennat onnistuneesti, lintutieteellinen yhdistys tiedottaa. Maaseututaajamien laskennoissa on ollut mukana 37 laskijaa ja Joensuun laskennoissa 28 laskijaa. Linnustosta on saatu kasaan arvokasta aineistoa, jotka Koivula on analysoinut.

Matti Koivulan ansioksi luetaan myös hyvä ennakkotiedottaminen laskennoista. Sillä vähennetään väärinkäsityksiä, kun laskennoissa tähyillään ihmisten pihoille.

Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen aikaisemmat huomionosoitukset on annettu Pohjois-Karjalan Sähkölle, Markku Haloselle, sanomalehti Karjalaiselle, Enon lintukerholle ja viime vuonna Valkkari P-K:n työryhmälle valkoselkätikan ruokintojen ja suojelun edistämisestä.