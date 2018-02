Penkkariautot ajavat ensi viikolla uutta reittiä - Wanhat pyörähtelevät seuraavana päivänä

Ensi torstaina 15.2. lukioiden abiturientit viettävät perinteistä penkinpainajaispäivää eli penkkareita. Penkkariajelut järjestetään Joensuussa kello 12.30 alkaen.

Toriremontin vuoksi kuorma-autojen ajoreitti muuttuu. Autot lähtevät raviradalta ja ajavat reittiä Linnunlahdentie - Papinkatu - Rantakatu - Suvantokatu - Kirkkokatu - Siltakatu - Rantakatu - Suvantokatu - Kirkkokatu - Siltakatu - Rantakatu - Suvantokatu - Länsikatu - Linnunlahdentie.

Makeisten heittäminen on sallittua vain Siltakadulla, kun rekat ovat pysähdyksissä. Autojen ajojärjestys on Normaalikoulun lukio, Itä-Suomen koulun lukio, Yhteiskoulun lukio, Pyhäselän lukio ja Lyseon lukio. Yhteensä liikenteessä on 20 kuorma-autoa.

Penkkareiden jälkeisenä päivänä perjantaina 16.2. on vuorossa Wanhojen tanssit. Yhteinen tilaisuus järjestetään Joensuun areenassa kello 18 alkaen.

Musiikista vastaa Joensuun kaupunginorkesteri, jota johtaa Juha Tiensuu. Tanssin pyörteisiin osallistuvat Joensuun lukiolaisten lisäksi Pohjois-Karjalan ammattiopiston opiskelijat.

Wanhojen tansseihin on vapaa pääsy, ja Joensuun pysäköinti Oy tarjoaa yleisölle ilmaisen pysäköinnin Hallitien pysäköintitalossa.

Yleisöä toivotaan Areenaan kello 17 alkaen.