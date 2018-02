Kolin jäätie avataan liikenteelle perjantaina kello 18

Pielisen ylittävällä jäätiellä saa ajaa vain alle kolmen tonnin painoisella ajoneuvolla, suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa ja ajoneuvojen vähimmäisetäisyys on 50 metriä. Ohittaminen ja pysähtyminen on kielletty.

Avaamisen jälkeen ennen lopullista sulkemista tie voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti esimerkiksi vaarallisten railojen tai jäälle nousseen veden takia tai sen takia, että poikkeuksellinen lumimyrsky tukkii tien.

Siitä, onko tie auki vai suljettu, tiedotetaan teiden varrella kahdella taululla seuraavasti:

Lieksan Tiensuussa, Kelvän - Tiensuun maantien nro 5071 (Tiensuuntie) varrella, lähellä kantatietä nro 73, kantatieltä päin katsottaessa oikealla

Juuan Ahmovaarassa, Outokummun - Kolin maantien nro 504 (Kolintie) varrella, lähellä valtatietä nro 6 ja Kolinportin liikekeskusta, valtatieltä päin katsottaessa oikealla.

Viime vuonna Kolin jäätie avattiin 25. päivä tammikuuta.