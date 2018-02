Joensuun seudulla lauantai oli sumuinen - Sumupisaran halkaisija vain millimetrin sadasosan

Lauantaina kello 15.30 ilmoitetaan Joensuun lentoasemalla Liperissä olevan näkyvyyttä 2 800 metriin saakka.

Talvisessa ilmassa on paljon kosteutta.

- Voidaan puhua udusta. Sumusäällä näkyvyyttä on alle kilometri, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen toteaa.

Pakkasta on kahdeksisen astetta, ja kastepiste on yhdeksän tienoilla. Sää on lauhtunut, vielä aamulla pakkasta on ollut kahtatoista astettakin.

- Kun lämpötila saavuttaa kastepisteen, alkaa alailmakehässä oleva kosteus tiivistyä sumuksi. Pilvet laskeutuvat alemmaksi ja korkeimpien mastojen huiput voivat hävitä udun taakse, Tuovinen kuvailee.

Ilmiötä kärjistää se, että muutamat edelliset päivät ovat olleet varsin vähätuulisia.

- Sumu on harvinaisinta kesällä ja yleisintä syksyllä. Talvella ja näin keväälläkin sitä esiintyy.

Mihin sumu sitten katoaa?

- Se voi härmistyä kuuraksi esimerkiksi puiden oksille.

Sumu: Ilmassa leijuvia vesipisaroita

Sumu koostuu ilmassa leijuvista vesipisaroista, joiden halkaisija on vain noin millimetrin sadasosa.

Sumut luokitellaan syntytapansa mukaan, syntytapoja on neljä.

Siirtymäsumu: lämmin ilma jäähtyy kylmässä ympäristössä.

Säteilysumu: jäähtyvä maanpinta jäähdyttää myös ilmaa.

Sekoitussumu: kylmä ja kostea ilma sekoittuvat.

Haihtumissumu: lämmin vedenpinta haihduttaa paljon vesihöyryä.