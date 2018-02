Yhä useampi ensikertalainen luovutti verta viime vuonna - tilaisuus pian Joensuussa ja Lieksassa

SPR:n tiedotteen mukaan noin neljä prosenttia luovutusikäisistä suomalaisista käy säännöllisesti tai satunnaisemmin luovuttamassa verta. Vuonna 2017 noin 117 000 suomalaista luovutti verta yhteensä hieman yli 200 000 kertaa. Valtaosa käy luovuttamassa verta kerran tai kaksi vuodessa.

Uusia luovuttajia kaivataan koko ajan lisää, erityisesti siksi, että O-negatiivisen, niin sanotun ”hätäveren” tasainen saanti olisi turvattuna myös jatkossa.

- Vaikka punasoluvalmisteiden käyttö sairaaloissa on jo pitkään ollut laskusuunnassa, hätäveren suhteellinen käyttö on kasvanut. Myös kaikkia muita veriryhmiä tarvitaan, sillä verta toimitetaan sairaaloihin aina kysynnän mukaan - mitä yleisempi veriryhmä luovuttajalla on, sen todennäköisemmin sellainen löytyy myös potilaalta, tiedotteessa kerrotaan.

Tullakseen luovuttamaan verta ensimmäistä kertaa ei kuitenkaan tarvitse tietää omaa veriryhmää tai muita veriarvoja.

Ennen luovutusta hoitaja mittaa aina hemoglobiinin, ja oman veriryhmän saa tietoonsa noin viikon kuluessa luovutuksen jälkeen.

Eniten uusia luovuttajia on alle 25-vuotiaissa, mutta kaikissa ikäryhmissä löytyy ensikertalaisia. Verenluovutuksen voi aloittaa 59-vuotiaaksi asti.

Tyypillinen verenluovuttaja on tällä hetkellä 51-65-vuotias nainen, mutta tässä ikäluokassa myös miehet ovat ahkeria luovuttajia.

SPR:n mukaan toinen aktiivisuudellaan erottuva ryhmä ovat nuoret 18-25-vuotiaat naiset, kunnes he tulevat perheenperustamisikään, ja monella tulee taukoja raskauksien ja imetyksen vuoksi.

Verenluovutus on nykyään mahdollista 70-vuotiaaksi asti, jos luovuttaa vähintään joka toinen vuosi.

Yli 65-vuotiaita kävi viime vuonna luovuttamassa lähes 5 300, mikä on enemmän kuin koskaan sen jälkeen, kun yläikärajaa neljä vuotta sitten nostettiin, SPR kertoo.

Verenluovutustilaisuuksia järjestetään esimerkiksi Joensuussa kirjaston Muikkusalissa keskiviikkona 21. helmikuuta kello 12-17 ja Lieksassa seurakuntatalossa torstaina 22. helmikuuta kello 12-17.