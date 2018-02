Marjalan lapset seurasivat ampumahiihtoa screeniltä - "Kaisa on ylivoimainen, viime kisa oli vahinko"

Koulun liikuntasaliin oli viritetty valkokangas, eikä lasten suosikista olympialaisten ampumahiihdon takaa-ajokilpailussa ollut epäselvyyttä: Kaisa Mäkäräinen.

- Kaisa on ihan ylivoimainen, neljäsluokkalainen Kasper Partanen, 10, sanoo.

- Viime kisa oli vain vahinko, samalla penkillä istuva Topias Partinen, 10, jatkaa.

- Se oli vain lämmittelykisa, jatkaa puolestaan Verneri Vainikainen, 10, kun kysyn, miksi voittoa ei lauantain sprinttikisassa tullutkaan.

Marjalan koulussa on oppilaita ensimmäisestä luokasta neljänteen. Rehtori Jari Huuskon mukaan Mäkäräinen on täällä tuttu monille lapsille.

- Kaisa on tullut täällä monelle vastaan hiihtolenkillä silloin, kun hän vielä asui Marjalassa, rehtori naurahtaa.

- Kaisa on mun entinen naapuri, Kasper Partanen vahvistaa.

Paikallisten urheilutähtien menestyksestä lapsiin tarttuva innostus on huomattu Marjalassakin. Rehtorin mukaan yksi syy kisojen katsomiseen koulussa onkin se, että näin osaltaan innostetaan lapsia urheilun pariin.

- Marjalalaisia lapsia on mukana ampumahiihdossakin, ja kun koriksessa on Katajalle tullut menestystä, sen suosio on näkynyt meilläkin, Huusko kertoo.

Pieni soittokierros paljastaa, että Marjala on koulujen joukossa melkolailla harvinaisuus: olympialaisia katsotaan kouluissa niukalti.

Esimerkiksi Kontiolahden yläkoulun rehtori Ilpo Saarelainen kertoo, että toiveita kisojen katsomisesta yhdessä ei ole tullut. Saarelainen arvelee, että jos joku oppilaista on todella kiinnostunut kisoista, hän yrittänee seurata niitä älypuhelimen ruudulta.

Kisa alkaa, ja oppilaiden tunnelmat ovat korkealla. Kun Mäkäräinen ampuu ensimmäisen ampumapaikan puhtaasti, huuto salissa on kova.

Seuraavalla paikalla Mäkäräinen ampuu kolme laukausta ohi, ja niin lasten kuin opettajienkin suusta pääsee parahduksia.

- Se oli sitten siinä, rehtori tuumaa, kun sakkoja tulee seuraavalla ampumapaikalla vielä lisää.

Kisa katsotaan kuitenkin loppuun. Mäkäräinen on lopulta 22:s, mutta se näyttäisi harmittavan lapsia ehkä vain sekunteja, kun jo siirrytään takaisin luokkiin. Uusia kisoja on vielä tulossa.