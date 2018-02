Trampoliinit ja keppihevoset nousseet suosituiksi Pokalin Talvileirillä

Tramppaliikunta on nousemassa Pohjois-Karjalan Liikunnan tämän vuoden Talvileirin hittilajiksi. Leirin ilmoittautuminen on käynnissä vielä tämän viikon perjantaihin 16. helmikuuta asti.

Joensuussa 7.-9.3. järjestettävälle liikunnalliselle leirille odotetaan yli sataa liikunnasta ja leirielämästä kiinnostunutta lasta ja nuorta.

Talvileiri tarjoaa koulujen talvilomaviikolla kolmen päivän ajan monipuolista liikunnallista tekemistä kouluikäisille lapsille ja nuorille. Leirillä on mukana seitsemän lajileiriä, joiden ohjelmassa on lajiharjoituksia, pelejä, leikkejä ja kilpailuja. Lisäksi mukana on yleisleireinä liikunta- ja soveltavan liikunnan leiri sekä päiväleiri, joissa pääsee pelien ja leikkien lisäksi tutustumaan monipuolisesti eri lajeihin.

Uutuutena tänä vuonna ovat Tramppaliikunta sekä Keppari- ja ponileiri, joihin molempiin mahtuu vielä mukaan. Myös muista lajeista löytyy vielä vapaita paikkoja.

Pokali järjestää leirin yhdessä Itä-Suomen Liikuntaopiston, lajiseurojen ja Joensuun kaupungin kanssa.