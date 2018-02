Koulukampuksen suunnittelu alkaa Lieksassa

Lieksaan Kuhmonkadulle rakennettavaksi kaavaillun mittavan koulukampuksen suunnittelun yhteydessä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti myös koko kaupungin kouluverkko.

Suunnitteluun on varattu vuoden 2018 talousarviossa 180 000 euron määräraha.

Alustavissa puheissa Kuhmonkadun nykyisen koulun liikuntasalia on ajateltu muutettavaksi opetuskäyttöön, mikä ei miellytä kaikkia valtuutettuja.

Reijo Kortelainen (kok.) käytti asiasta puheenvuoron ja vetosi salin säilyttämisen puolesta, koska yleisiä kokoontumistiloja tarvitaan niin koulukäytössä kuin muutenkin.

Solja Törnqvist (sd.) huomautti Kortelaiselle, etteivät koulujen keskellä olevat liikuntatilat ole enää nykypäivää, etenkin kun koulun viereen on valmistumassa uusi liikuntahalli.

- Kokoontumistiloiksi on aivan muita suunnitelmia, suuria auloja joissa välituntitoimintaa voidaan tehdä. Kun suunnitteluun on varattu noin hyvä raha, niin sillä saadaan varmaan sellainen suunnittelija joka on suunnitellut ennenkin, ettei meidän tarvitse piirtää seiniä ja muuta, Törnqvist sanoi.

Reijo Kortelainen nosti esiin esimerkin asevelvollisuusikäisten suomalaismiesten heikosta yleiskunnosta, ja oman kokemuksensa syksyn kutsunnoista Lieksassa.

- Kyllä kävelin surullisena pois, millaista nuorta herrakaartia siellä oli. Olemme ajaneet liikuntaa alas, ja vaikka meillä on hienot paikat, sulkemalla saleja jatkamme sitä. Koulun käytävillä on sohvat, missä oppilaat viettävät aikaa sen asemasta että pelaisivat palloa ulkona. En missään tapauksessa halua sellaista tulevaisuutta, että liikunnan mahdollisuutta supistetaan kouluissa vähääkään, Kortelainen vastasi.