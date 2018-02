Jäätie tutuksi -tapahtumassa ensi sunnuntaina ohjelmaa Pielisen molemmin puolin

Kolilla ja Vuonislahdessa järjestetään tulevana sunnuntaina jo perinteeksi muodostunut Jäätie tutuksi -tapahtuma.

Koko perheen tapahtuma järjestetään Pielisen molemmin puolin, sekä Kolilla että Vuonislahdessa.

Tapahtuma alkaa kello 10 ja kestää 15:een saakka.

Vuonislahdessa, jäätien alussa, on muun muassa hevosreki- ja huskyvaljakkoajelua. Uutuutena tänä vuonna järjestetään retki talviverkkoja kokemaan klo 12. Kyläläiset ovat järjestäneet myös pienimuotoisen potkuri- ja luistinlainaamon. Jäätien läheisyydessä, Kuivalan islanninhevostalleilla, on tarjolla talutusratsastusta klo 11–13. Vuonislahdessa pääsee lisäksi käymään Eva Ryynäsen Paaterissa ja galleriakahviossa. Lounasta on tarjolla Kyläkeskus Kukossa ja Kestikievari Herranniemessä.

Kolin päässä voi puolestaan tutustua Loma-Kolin Sport -keskuksen kuntosaliin, jonne pääsee puoleen hintaan koko päivän ajan.

Molemmilla rannoilla on myös puffetit ja arpajaiset. Jäätien ohessa sijaitseva retkiluistelurata on myös avoinna. Retkiluistimia ja potkureita on vuokrattavana Kolilla Loma-Kolin Sportissa ja Kolin safaritalolla.

Tapahtuman järjestävät Kolin matkailuyhdistys ry, Vuonislahden kyläyhdistys ry, Kolin Ipatti ry, Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry sekä Lieksan yrittäjäjärjestöt. Tapahtuma järjestetään uudestaan 3.3. ysi- ja kymppiviikon hiihtolomalaisten iloksi..

Kolin jäätie on Euroopan sisävesien pisin virallinen jäätie. Tänä vuonna jäätie avattiin 9.2.