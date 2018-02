Nurmes sai uudet verkkosivut ja Nurmes Chatin

Nurmeksen kaupungin uudistuneet internetsivut on julkaistu tänään keskiviikkona.

Sivustouudistus on tehty osana maakunnallista projektia, jossa siirryttiin käyttämään Liferay7 -verkkosivualustaa. Nurmeksen kaupunki on ensimmäisten joukossa ottanut alustan nyt käyttöönsä.

Aiemmilta verkkosivuilta tuttu palvelurakenne on ennallaan, mutta esitystapa uudenlainen. Nettisivuilta löytyvät nyt myös pikalinkit, joiden kautta pääsee useimmin kysyttyihin palveluihin.

Uudistuksen yhteydessä lanseerataan myös Nurmeksen kaupungin uusi palvelukanava, Nurmes Chat. Chat löytyy osoitteesta http://www.nurmes.fi/chat.

Chat-palvelua käytetään aluksi ennalta ilmoitettavina ajankohtina esimerkiksi kuntalaiskuulemisiin. Mikäli käyttökokemukset osoittautuvat positiivisiksi ja palvelulle on kysyntää, käyttöä laajennetaan.

Chat-ikkuna on näkyvillä sivuilla silloin, kun palvelu on käytettävissä. Ensimmäisen kerran mahdollisuus chat-keskusteluun on perjantaina 16.2. kello 12-15, jolloin chat-tiin voi tulla keskustelemaan kaupungin verkkosivu-uudistuksesta.