Liperin kuntastrategia on valmistumassa vuosille 2018-2021. Kunnanhallitus käsittelee strategiaa ensi maanantaina ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kunnan sloganiksi on vahvistumassa "Liperi - luonnollisesti lähellä". Kuntastrategian kantavana ajatuksena on yhteinen tekeminen kunnan, asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että kuntaan luodaan yhteisvoimin elinvoimaa, hyvinvointia ja osallisuutta. Kuntakonsernin keskiössä ovat tasapainoinen talous, väestönkasvu ja työllisyys.