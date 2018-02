Liperin Paloaukealle tulossa uusi yksityinen päiväkoti

Ylämyllyn Paloaukean alueelle on tulossa uusi yksityinen päiväkoti. Plus Hoivakiinteistöt Oy on jättänyt Paloaukeantiellä olevasta tontista tarjouksen, jonka elinympäristölautakunta hyväksyi tiistaina.

Plus Hoivakiinteistöt suunnittelee neliryhmäisen ja noin 75-paikkaisen päiväkodin rakentamista tontille. Rakennuksesta on kaavailtu yksikerroksista ja noin 700 neliömetrin suuruista. Liperin varhaiskasvatuksen palvelurakenneselvitys on kesken. Kirkonkylän ja Viinijärven hoitopaikkatilanne on kunnossa, mutta Ylämyllyn päiväkoti on suljettu sisäilmaongelmien takia. Honkalampi-keskuksen Metsälä-kiinteistössä on vuokratiloissa päiväkoti. Päivähoitoryhmiä toimii myös Ylämyllyn monitoimitalolla. Kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi viikolla.