Abit viettävät tänään penkkareita - katso Joensuun ajelun aikataulu

Tänään torstaina lukioiden abiturientit viettävät perinteistä penkinpainajaispäivää eli penkkareita. Penkkariajelut järjestetään Joensuussa kello 12.30 alkaen.

Kurma-autojen ajoreittiä on muutettu toriremontin vuoksi. Autot lähtevät raviradalta ja ajavat reittiä Linnunlahdentie - Papinkatu - Rantakatu - Suvantokatu - Kirkkokatu - Siltakatu - Rantakatu - Suvantokatu - Kirkkokatu - Siltakatu - Rantakatu - Suvantokatu - Länsikatu - Linnunlahdentie.

Makeisten heittäminen on sallittua vain Siltakadulla, kun rekat ovat pysähdyksissä. Autojen ajojärjestys on Normaalikoulun lukio, Itä-Suomen koulun lukio, Yhteiskoulun lukio, Pyhäselän lukio ja Lyseon lukio. Yhteensä liikenteessä on 20 kuorma-autoa.

Kontiolahdella penkkariajelut alkavat kello 12 ja autot lähtevät koulukeskuksen pihasta.