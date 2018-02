Kaksoiskansalaisista vain pieni osa äänestää Venäjän presidentivaaleissa

Suomessa äänestettiin presidentistä tammikuussa, Venäjällä presidentinvaalit ovat kuukauden kuluttua. Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisilla on mahdollisuus äänestää molemmissa vaaleissa.

Suurin osa kaksoiskansalaisista äänestää kuitenkin vain toisessa eli Suomen presidentinvaaleissa. Tutkimusten mukaan Venäjän vaalit kiinnostavat selvästi vähemmän kuin Suomen vaalit, vaikka henkilöllä olisi äänioikeus molemmissa vaaliessa.

Venäjällä presidentinvaalit pidetään 18. maaliskuuta. Vaaleissa ei ole ennakkoäänestystä, mutta Venäjän kansalaiset voivat äänestää ulkomailla samana päivinä. Suomessa Vaalihuoneistoja on neljä: suurlähetystön ja konsulaattien tiloissa Helsingissä, Lappeenrannassa, Turussa ja Maarianhaminassa.

Venäjän parlamentin eli duuman vaaleissa vuonna 2016 Suomessa äänesti 1 637 venäläistä. Kaikki eivät ole kaksoiskansalaisia.

Presidentinvaalit ovat suositummat: vuonna 2012 äänestäjiä oli noin 3 000.

Äänestysprosentti on pieni, sillä Suomessa on nyt noin 58 000 Venäjän kansalaisia, joista kaksoiskansalaisia on noin 27 500.Karjalan tutkimuslaitoksen apulaisprofessori Olga Davydova-Minguet sanoo, että Venäjän kansalaisten äänestysintoa vähentää vaaleihin liittyvä epäilyksen ilmapiiri.

- Toiset pitävät vaaleja spektaakkelina, toiset pitävät todellisina. Moni pohtii, kannattaako osallistua vaaleihin, jotka eivät ole todellisia.

Suomen vaalit kiinnostavat nuoria