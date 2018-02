Wanhat aloittavat Areenassa kello 18 - säestämässä kaupunginorkesteri

Nyt kun abiturientit on potkaistu lukiosta lukulomalle, on kakkosluokkalaisten vuoro. He juhlistavat lukioiden vanhimmaksi tulemista tänänä Wanhojen tansseilla.

Joensuun lukiot sekä Pohjois-Karjalan ammattiopiston opiskelijat tanssivat perjantaina Joensuun areenassa kello 18 alkaen.

Musiikista vastaa Joensuun kaupunginorkesteri, jota johtaa Juha Tiensuu.

Wanhojen tansseihin on vapaa pääsy, ja Joensuun pysäköinti Oy tarjoaa yleisölle ilmaisen pysäköinnin Hallitien pysäköintitalossa.

Yleisöä toivotaan Areenaan kello 17 alkaen.