Itä-Suomen yliopiston neurokeskus lähti liikkeelle

Pari kuukautta toiminut kansallinen neurokeskus on valinnut jo ensimmäiset koehankkeensa.

- Verkoston rakentaminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Olemme saaneet paljon yhteydenottoja tutkijoilta, klinikoilta sekä terveysteollisuuden edustajilta. Hanke on herättänyt positiivista uteliaisuutta. On tekemisen meininkiä, sanoo keskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg.

Keskuksen valmisteluvaihetta ja yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Neurokeskuksen tavoitteena on koota Suomen aivotutkimusta verkostomaisesti yhteen.

Samoin keskus edistää yhteistyötä korkeakoulujen, sairaanhoitopiirien ja kolmannen sektorin välillä. Yhteistyötä tarjotaan myös yrityksille, millä houkutellaan ulkomaista tutkimusrahaa.

Neurokeskus kuluu nykyhallituksen kasvustrategiaan, osana terveyssektoria. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion kampuksen keskeisen asema neurokeskushankkeessa juontaa lääketietokeskus Fimean sijoituspäätöksiin.

- Odotan mielenkiinnolla, millaiseen toimintamalliin neurokeskuksen osalta päädytään. On erittäin tärkeää, että panostamme Suomessa kansallisiin vahvuuksiimme, kuten neurotieteisiin, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.), jolle esiteltiin keskusta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella perjantaina.

Mattila sanoi luottavansa, että liikkeellelähtö onnistuu kahdeksi vuodeksi annetulle 1,9 miljoonan budjetilla.

- Olen tyytyväinen, että neurokeskus on astunut askeleen eteenpäin, hän sanoi.

