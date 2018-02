Influenssaa toistaiseksi muuta maata vähemmän, RS-virusta liikkeellä

Influenssaepidemia on Suomessa kiihtynyt huippuviikkoihin, ja yli puolet Suomesta kuuluu nyt korkean tai hyvin korkean influenssa-aktiivisuuden alueeseen. "Influenssakartta hehkuu punaisena", uutisoitiin tällä viikolla laajasti.

Itä-Suomessa influenssatapauksia on toistaiseksi ollut vähemmän kuin muualla maassa. Tartuntatautihoitaja Irja Kolehmainen Siun sotesta toteaa, että on mahdotonta ennakoida, miten tilanne kehittyy.

- Jokainen influenssakausi on aina erilainen.

Vaikka tilanne on täällä suhteellisesti parempi kuin muualla maassa, on Siun soten alueellakin todettu jo 424 varmennettua influenssatapausta, ja todellinen määrä on isompi. Kolehmaisen tietojen mukaan Siun soten alueella on menehtynyt seitsemän iäkästä influenssapotilasta. Esimerkiksi viime vuonna kuolemantapauksia oli koko influenssakauden aikana 20.

Influenssa B on tällä kaudella ollut poikkeuksellisesti valtavirus, niin myös Pohjois-Karjalassa.

Koulujen hiihtolomakausi on Etelä-Suomessa aluillaan, mikä saa ihmiset liikkeelle. Kolehmainen painottaakin käsi- ja yskimishygienian merkitystä sekä sitä, että rokotteen voi edelleen ottaa.

RS-virusta on nyt runsaasti liikkeellä Pohjois-Karjalassa. RSV voi aiheuttaa hengitystieinfektion kaiken ikäisille henkilöille, mutta pienille lapsille ja vanhuksille se voi aiheuttaa vakavan hengitysteiden tulehduksen kuten keuhkokuumeen.

RSV leviää pisaratartuntana esimerkiksi aivastusten kautta sekä hyvin herkästi käsien tai nenäliinojen kautta.

Siun Soten alueella on tällä hetkellä todettu 270 varmennettua RSV-tapausta, joista 41 prosenttia on todettu alle 3-vuotiailla lapsilla.