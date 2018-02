Joensuun sakkomaksu työttömistä on kasvanut rajusti

Joensuun kaupungin maksuosuus Kelan työmarkkinatuesta kasvoi viime vuonna ensi kertaa yli kymmeneen miljoonaan euroon, kun se ennen vuoden 2015 uudistusta pysytteli noin viidessä miljoonassa.

Kuntien on maksettava puolet 300 päivää työttöminä olleiden tuesta ja 70 prosenttia, jos työttömyys on jatkunut tuhat päivää. Aiemmin kunnat maksoivat puolet 500 päivää työttöminä olleiden tuesta. Maksulta vältytään, jos työttömyysjakso on katkaistu työllisyystoimin kuten kuntouttavalla työtoiminnalla.

Kaupungin tämän vuoden työllistämisbudjetti on vähän yli 13 miljoonaa euroa, josta työmarkkinatuen maksamiseen on varattu 9,6 miljoonaa.

SDP:n järjestämässä tilaisuudessa todettiin, että kuntien maksuosuus on kannustanut kaupunkia tarjoamaan työllisyyspalveluita TE-toimiston rinnalla. Joensuun kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkuuspäällikkö Riikka Vartiainen kertoi, että kaupungin työllisyyspalvelut tavoittavat enintään viidenneksen työttömistä asukkaista.

Pitkään työttöminä olleet ovat olleet pitkään esimeriksi ilman työterveyspalveluita. Työttömät voivat varata terveydenhoitajan aikoja terveystarkastusta varten, mutta elinvoimajohtokuntaan kuuluva Satu-Sisko Eloranta kertoi, että jonot ovat paikoitellen pitkiä.

- Yhdeltä terveysasemalta kuulin, että ensi elokuussa olisi seuraava vapaa aika.