Poliisi epäilee: Huumeisiin liittyviä riitoja puitiin yksityisasunnossa Noljakassa - yksi pahoinpideltiin

Poliisi sai tammikuun alussa tiistaina 9.1. hätäkeskuksen kautta ilmoituksen, jonka mukaan Joensuun Noljakan yksityisasunnossa on tapahtunut pahoinpitely.

Paikalla selvisi, että asunnossa vieraana ollutta 22-vuotiasta miestä oli pahoinpidelty lyömällä häntä jollakin esineellä päähän. Lisäksi 18-vuotiasta naista, joka oli asunnon haltija, oli uhattu väkivallalla.

Epäiltynä ovat 20- ja 23-vuotiaat miehet. He olivat pahoinpitelyn lisäksi vieneet mieheltä omaisuutta. Asianosaiset ovat tunteneet toisensa.

Poliisi otti epäilyistä toisen kiinni seuraavana päivänä 10.1. ja toisen 12.1. Molemmat otettiin kiinni Joensuusta ja heidät vangittiin esitutkinnan ajaksi.

Myöhemmin kiinni otettu on yhä vangittuna ja perusteena on rikollisen toiminnan jatkamisvaara. Kyseinen henkilö on tuomittu 22.11.2016 törkeästä ryöstöstä ja hän oli vapautunut viime marraskuun alussa ehdonalaiseen vapauteen. Hän ei ole kommentoinut asiaa esitutkinnassa millään tavalla.

Osa pahoinpitelyn uhrilta viedystä omaisuudesta on yhä kateissa.

- Rikoksen mahdollisena motiivina on ollut osapuolten huumausaineisiin liittyvät epäselvyydet. Huumausaineisiin liittyen asiassa on käynnissä erillinen esitutkinta, rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoo tiedotteessa.

Tapaus etenee nyt syyteharkintaan. Rikosnimikkeinä ovat ryöstö, törkeä kotirauhan rikkominen ja laiton uhkaus. Molempia miehiä epäillään kaikista edellä mainituista rikoksista.

