Nuorten työttömien määrä kasvanut Kiteellä

Kiteen työttömyysaste on laskenut 1,8 prosenttia joulusta 2016 jouluun 2017 ja on 16,4 prosenttia. Myönteinen kehitys on jatkunut kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi alle 25-vuotiaissa.

Työttömiä oli joulukuussa 733 ja avoimia työpaikkoja 26. Työmarkkinatukea sai 142 henkeä, neljä enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä 37 on ollut työttömänä yli tuhat päivää.