Perävaunu ja kyydissä ollut moottorikelkka varkaan matkaan Kiteellä

Kiteellä oli varastettu maanantai-illan ja tiistaiaamun välisenä aikana pihasta perävaunu, jonka kyydissä oli moottorikelkka.

Perävaunu oli ollut talon päädyssä osoitteessa Koulutie 2.

Yamaha Venture 480 TR-8CK -merkkinen moottorikelkka oli Juhta 730 -perävaunun kyydissä. Perävaunun rekisteritunnus on WAL-709. Moottorikelkan rekisteritunnus on 704-BI ja se on väriltään sininen.

Havaintoja perävaunun ja moottorikelkan varkaudesta pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse poliisipäivystykseen virka-aikana numeroon 0295 415 320.