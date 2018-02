Laturaivoa ja rakkautta, osa 5: Mattisenlahden kyläladulle pääsee hiihtämään kotiovelta

Liperin Mattisenlahdessa sijaitseva kylälatu on avoin kaikille perinteisen tyylin hiihtäjille. Lähtöpaikkoja on useita, mutta ulkopaikkakuntalaisille helpoimmin löydettävä starttipaikka on Puromatin kylätalo (os. Mattisenlahdentie 34 B), jossa on myös parkkipaikka. Kylälatua ylläpidetään vapaaehtoisvoimin ja se avataan päivittäin. Reitti on merkitty kyltein ja punaisin nauhoin, latukarttoja on myös lähtöpisteissä.