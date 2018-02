Häihin ja juhliin tarjolla inspiraatiota lauantain messuilla - myös mahdollisuus hakea tosi-tv-ohjelmaan

Joensuussa järjestetään tulevana lauantaina Juhla- ja Häämessut. Messut järjestetään Sokos Hotel Kimmelissä lauantaina 24. helmikuuta kello 10-16. Messuilla on mukana lähes 50 näytteilleasettajaa. Vinkkejä saa muun muassa häihin, juhliin ja polttareihin.

Riversidessa on hius- ja meikkistailausnäytös 10.30 ja Joensuun mieslaulajat esiintyy kello 13. Kimmelin alakerrassa on juhla- ja häämuotinäytöksiä kello 12 ja 14. Lisäksi Duo Laasonen laulaa suosittuja rakkauslauluja ja paikalla on myös karaoke.

Tänä vuonna messuilla on mukana ITV, joka tekee suomalaista versiota Neljät häät -ohjelmaformaatista. Messuilla etsitään ohjelmaan mukaan hääpareja.

Ohjelmasarjan jokaisessa jaksossa neljä toisilleen vierasta morsianta esittelee omat häänsä kanssakilpailijoilleen. Parhaimmat häät järjestänyt pari voittaa häämatkan.

Illalla Kimmelissä esiintyy Arttu Wiskari. Messut järjestää PKO.