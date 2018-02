Pohjois-Karjalassa käyttöön maakunnallinen työllistämisen kuntalisä

Kaksitoista Pohjois-Karjalan kuntaa ja piakkoin maakuntaa vaihtava Heinävesi ottavat käyttöön yhtenäisillä periaatteilla toimivan työllistämisen kuntalisän.

Mukana kuntalisässä ovat kaikki Pohjois-Karjalan kunnat lukuun ottamatta Rääkkylää ja Nurmeksen kaupunkia.

Maakunnan kunnilla on tähän asti ollut työllistämiseen kuntakohtaisia lisiä, kuten Joensuu-lisä, mutta myöntämisperusteet ovat olleet hyvin vaihtelevat.

Yhtenäisin perustein toimiva kuntalisä häivyttää myös kuntarajoja niin, että työllistyvän ja työpaikan ei tarvitse olla samassa kunnassa.

Kuntalisän tavoitteena on helpottaa työnantajien työllistämispäätöksen syntymistä, tarjota työnhakijalle työnhakua nopeuttava apuneuvo ja estää työttömyyden pitkittymistä.

Ensi vaiheessa kuntalisään on varattu 475 000 euroa. Summalla toivotaan tuettavan ainakin 226 henkilön paluuta työmarkkinoille.

Kuntalisä on työnantajalle maksettava palkkio työllistämisestä. Sitä myönnetään työnantajana toimiville yrityksille, säätiöille, järjestöille ja yksityishenkilöille. Lisä on 350-360 euroa kuukaudessa, ja sitä voidaan myöntää enimmillään 2 800 euroa.

Yksi tähänastista Joensuu-lisää käyttänyt yritys on Tuupovaarassa toimiva Hukka Design, jossa lisä on koettu hyvin toimivaksi, koska sitä voi saada myös lyhyiksi työllistämisjaksoiksi. Yrityksen toiminnassa on runsaasti kausivaihtelua ja tarvetta lyhytaikaisellekin työpanokselle.

Maakunnallinen kuntalisä edellyttää 4-35 viikon työsuhdetta, jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.

Palkattava työntekijä voi olla esimerkiksi puoli vuotta työttömänä ollut nuori tai yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö.

Lisätietoja kuntalisästä löytyy kuntien internetsivuilta ja mukana olevien kuntien työllisyyspalveluista.