Siperianpystykorvayhdistys pitää talvipäivät Kiihtelysvaarassa - "Matala kynnys osallistua"

Siperianpystykorvayhdistys (SPY ry) halusi varmistaa talvipäivilleen lumiset olosuhteet, siispä niiden paikaksi valikoitui Pohjois-Karjala. Yhdistys pitää perinteisen tapahtumansa lauantaina Kiihtelysvaarassa.

Tapahtuma alkaa lauantaina kello 11.

- Päiväohjelmassamme on valjakkoretki Kiihtelysvaarasta Raatevaaraan. Sinne on tulossa seitsemän valjakkoa, joista suurin osa on 2-3 koiran pienvaljakoita, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Laura Kinnunen.

Tapahtuman järjestäjiin kuuluva Kinnunen opiskelee Riveriassa erä- ja luonto-oppaaksi.

- Reitti on suunniteltu niin, että on mahdollisimman matala kynnys osallistua, hän jatkaa.

Vuonna 1986 perustetussa SPY:ssä on noin kolmekymmentä jäsentä. Yhdistyksen yhtenä tarkoituksena on myös säilyttää old line -linjan siperianhusky.

- Ne ovat harvinaisia vanhan liiton huskyjä, jotka ovat Suomessa tosi harvinaisia, Kinnunen sanoo.