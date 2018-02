Juuan Kivikeskus myynnissä nettihuutokaupassa

Juuan Kivikeskuksen kiinteistö on asetettu myyntiin huutokaupat.com-sivustolla.

Kohteen ilmoittajana on Suomen Kivitutkimussäätiö, joka pyöritti Kivikeskusta ennen säätiön toiminnan lopettamista.

– Edellytykset Kivikeskuksen ylläpitämiselle loppuivat. Tulikiven muutolla pois tiloista vuonna 2014 – ja ylipäänsä vuolukiviteollisuuden liiketoimintavaikeuksilla – on ollut suuri merkitys, kommentoi säätiön asiamies Ilkka Nykänen Karjalaisessa 22.11.2017.

Huutokaupassa lähtöhinnaksi on asetettu 250 000 euroa. Kiinteistön pinta-ala on noin 0,92 hehtaaria, kun taas näyttely- ja toimistorakennuksen kerrosala on 2 636 neliömetriä.

"Myytävä omaisuus on Juuan Kivimuseo- ja kivikyläsäätiön osuus (1894/2597) kiinteistöstä. Myöhemmin tarvittaessa mahdollisuus erikseen neuvotella Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän osuudesta (703/2597)", ilmoituksessa sanotaan.

Tarjouksille on annettu kaksi viikkoa aikaa. Huutokauppa päättyy 8. maaliskuuta.

