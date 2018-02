Kuvat ja video: Pyöräreitistö, kaukalo ja nouseva näyttämö - mitä muuta voi uudelta koululta enää toivoa?

Kontioniemen uusi koulu on rakentumassa vauhdilla kauniiseen maalaismaisemaan. Sisätilat valmistuvat heinäkuun loppuun, jolloin myös koulun kalusteet ovat asettuneet paikoilleen. Koulu otetaan käyttöön elokuussa. Koulun liikuntasali ei ehdi valmistua vielä elokuulle, mutta se otetaan käyttöön syksyn aikana.

Koulurakennuksessa on lähes 2 700 neliötä, ja rakennuksen kustannusarvio on 5,8 miljoonaa euroa. Tilat on mitoitettu 150 oppilaalle, mutta rakennuksen suunnitellut arkkitehti Pauli Nuutinen sanoo kouluun mahtuvan jopa 200 oppilasta.

Luokkatilat, ruokala, käsityötilat, tiedetila, liikuntasali ja oleskelutilat sijoittuvat rakennuksen alakertaan. Yläkertaan tulevat opettajien tilat sekä varaukset kahdelle lisäluokalle.

Kirkonkylän koulussa neljä vuotta evakossa olleet oppilaat ovat saaneet vaikuttaa koulun suunnitteluun. Perjantaina koulussa kiertäneet oppilaat kehuivat kilvan väljiä tiloja sekä koulupihan mahdollisuuksia. Koulun pihapiiriin on tulossa esimerkiksi mäkinen pyöräreitistö, kaukalo sekä kasvimaa.

Kohteen pääsuunnittelija on Suunnittelutoimisto Pauli Nuutinen Ky Joensuusta. Koulun pääurakoitsija on liperiläinen rakennusliike Eero Reijonen Oy.

Kunta rakentaa uuden koulun leasing-rahoituksella.

Jos kuvat ja video eivät näy laitteellasi, klikkaa tästä.