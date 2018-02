Pyhäselän jäillä hiihdetään ensi viikolla - Pääset perhospuutarhaan puoleen hintaan hiihtoasussa

Tapahtuma alkaa lauantaina 3. maaliskuuta Otsalamppuhiihdolla Pyhäsaareen, jossa nuotiotulet palavat ja kahvipannu on kuumana kello 17-20, Joensuun Latu tiedottaa.

Sunnuntaina 4. maaliskuuta on vuorossa perinteinen Pyhäselän jäähiihto.

Pyhäselän jäälatujen lähtöpaikkoina ovat Karvisen Kissanpäivät Liperissä, Lautasuo Ylämyllyllä, Aavaranta, Linnunlahti, Vehkalahti, Reijola, Niittylahti sekä Nivan ranta Hammaslahdessa.

Latuasemia on kahdeksan, ja ne ovat avoinna kello 10-16.

- Viime vuodesta poiketen Hammaslahden Ahosaaressa ei tänä vuonna ole toimivaa latuasemaa, mutta nuotiopaikka siellä on edelleen. Myös perheen pienimmät on huomioitu, ja lapsille on tänä vuonna kaksi lyhyttä latureittiä eli Vehkalahdesta Avantouimareiden saunalta Kuhamajalle sekä Aavarannalta perhospuutarha Botanialle, tiedotteessa kerrotaan. Molemmat ovat noin neljän kilometrin lenkkejä.

Botania tarjoaa kaikille hiihtoasussa tuleville kävijöille sisäänpääsyn perhospuutarhaan puoleen hintaan.