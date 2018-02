Mäkihyppääjä sai nimikkopuiston Joensuuhun - Katso, onko kotikatusi nimetty merkkihenkilön mukaan

Joensuun kantakaupungissa on kuitenkin kolmisenkymmentä katua, jotka ovat nimetty eri henkilöille. Lisäksi useista kaduista tunnistaa tilan ja sen omistajan nimen.

– Lähtökohta on, että eläville henkilöille omaa katua ei anneta. Vasta kun aikaa kuolemasta on kulunut, henkilön merkittävyys on helpompi arvioida, sanoo Joensuun kaupungin maankäytön suunnittelija ja katunimitoimikunnan sihteeri Jukka Haltilahti.

Joensuun Raatekankaantien Pilkon puoleisesta päästä lähtee Helinintie, Tolvasentie ja Hallbergintie. Niiden varrella on teollisuushalleja, joissa on monenlaista pienteollisuutta, varikoita ja palveluyrityksiä.

Keitä ovat Helin, Tolvanen ja Hallberg, jotka ovat saaneet nimensä katukyltteihin?

Nykyjoensuulainen ei helposti törmää näihin nimiin muualla. Katukyltit viittaavat miehiin, jotka rakensivat 1900-luvun alkupuoliskolla Joensuun teollisuutta.

S.F. Helin johti puusepäntehdasta ja Juho Tolvanen ja hänen poikansa Vilho valimoa ja konekorjaamoa. Axel Hallberg oli Penttilän sahan johtaja.

Vaikka henkilönimiä annetaan nihkeästi, tuoreita esimerkkejä henkilönimistä kuitenkin on.

Niittylahden uudella asuinalueella, joka vielä on rakentamatta, on katuja nimetty Pohjois-Karjalan opiston merkkihenkilöiden mukaan. Opiston lähelle tulee muun muassa Johaninkuja ja Liekonkuja sekä Hakulisentie. Johan Herman Hakulinen oli opiston ensimmäinen johtaja ja Liekko hänen vaimonsa.

Lähistölle tulee myös Grundtvikinpuisto, kansanopistoliikkeen tanskalaisen perustajan mukaan.

Tammikuussa Joensuun katunimitoimikunta nimesi Hammaslahden urheilupuiston Teuvo Koljosen urheilupuistoksi. Aloitteen nimestä oli tehnyt Hammaslahden seudun kyläyhdistys. Vuonna 2015 kuollut Teuvo Koljonen oli mäkihyppääjä, joka voitti MM-mitaleja vielä 75-vuotiaana.



Muun muassa seuraavat Joensuun kantakaupungin kadut on nimetty henkilöiden mukaan:

Erkinpellontie, Noljakka. Erkki J. Pesonen oli tilanomistaja.

Häkkisenkatu, Hukanhauta. Viskaali Sakari Häkkisen mukaan, samoin kuin Viskaalintie.

Junnunkuja ja Juhonkuja, Karsikko. Junnu ja Juho Varis olivat tilanomistajia.

Korpi-Jaakonkatu ja Koski-Jaakonkatu, Niinivaara ja Penttilä. Jaakko Stenius vanhempi ja nuorempi olivat kirkkoherroja sekä koskenperkaajia ja korvenraivaajia.

Kukkospapintie, Niinivaara. Henrik Renqvist, alkujaan Kukkonen, herätysjohtaja

Lihrinkuja. Aksel Lihr oli luistelija, Valter Lihr teollisuusmies.

Moberginkatu, Utra. Paavo Moberg oli saarnamies.

Mustosenkatu, Utra. Antti Mustonen oli kauppias ja teollisuusmies.

Nysteninkatu, Niinivaara. Johan A. Nysten oli pormestari 1800-luvun lopulla.

Tolpontie, Karsikko. Theodor Tolppo oli kaupunginrakennusmestari

Äyräpäänkatu, Niinivaara. Matti Äyräpää oli hammaslääketieteen uranuurtaja. Sivukatu on Leukaperä.

Antinkuja, Sirkkala. Antti Lehvonen oli meijerin toimitusjohtaja.

Ollinkuja ja Tiaisenkuja, Niinivaara. Sissipäälllikkö Olli Tiaisen mukaan.

Elielinkuja, keskusta. Kaupungintalon arkkitehdin Eliel Saarisen mukaan.

Arppentie, Utra, sahanomistaja Nils Ludvig Arppen mukaan.

Parviaisenkatu, Utra. Kauppiassuvun mukaan.

Wallenkatu, Noljakka. Axel Walle oli Lyseon rehtori.

Väisälänkatu, Utra. Lähellä ovat myös tiedemiesveljesten Kallen, Yrjön ja Vilhon kadut etunimien mukaan.

