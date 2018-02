Kaksi yo-koevastausta varastettiin rehtorin kansliasta Outokummussa - "Kassakaappi on hävitetty ja siellä olleet paperit on poltettu"

Outokummun lukiosta varastetussa kassakaapissa olleet tuoreet ylioppilaskoevastaukset ovat tuhoutuneet. Asian vahvistaa lukion rehtori Juhani Räsänen, jonka mukaan kassakaappi varastettiin hänen kansliastaan.

- Kassakaappi on hävitetty ja siellä olleet paperit on poltettu. Tämä on tieto, jonka olen poliisilta saanut, Räsänen toteaa.

Kassakaapissa oli vain kaksi venäjän kuunteluvastausta, kun aiemmin oli pidetty myös äidinkielen koe.

Vajaat 30 äidinkielen ainetta olivat opettajalla tarkastettavina, kun varkaus tapahtui. Räsänen uskoo, että äidinkielen koe olisi pitänyt uusia, jos paperit olisivat tuhoutuneet.

- Sitten olisimme puhuneet jo isosta ongelmasta, hän kuvailee tilannetta abiturienttien kannalta.

Venäjän kuulun ymmärtäminen pidettiin keskiviikkona 14. helmikuuta. Murtovarkaus tapahtui saman päivän iltana.

Opiskelijoille ei järjestetä uutta kuuntelua, vaan he saavat arvosanansa kirjallisen kokeen perusteella.

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä ja tutkintosihteeri Markku Rytkönen ilmoittivat koululle, että vastauksensa menettäneitä kohdellaan samoin kuin opiskelijoita, jotka eivät voi tehdä kuullun ymmärtämiskoetta kuulorajoitteidensa vuoksi.

Räsäsen mukaan molemmat opiskelijat suhtautuivat vastaustensa tuhoutumiseen melko tyynesti.

Hän kuitenkin olettaa, että kokeet olivat menneet hyvin. Näkemystään Räsänen perustelee molempien aiemmalla opintomenestyksellä.

Rehtori Räsänen huomasi poliisin pieneksi kuvaileman kassakaapin kadonneen saavuttuaan töihin torstaina aamulla 15. helmikuuta.

Murto oli toteutettu sotkematta paikkoja, sillä siivoja ei kiinnittänyt huomiotaan mihinkään poikkeavaan käytyään rehtorin työhuoneessa aiemmin samana aamuna.

Varkautta eivät huomanneet myöskään penkkareita valmistelleet abit, jotka olivat koulussa ennen rehtoria.

Juhani Räsäsen mukaan kassakaappi oli varastettu edellisenä iltana ennen kymmentä.

Poliisi tavoitti rikoksesta epäillyn nelikymppisen outokumpulaisen henkilön ja sai takaisin tämän varastamia audiolaitteita, kuten lukiosta viedyn dataprojektorin.

Miehen epäillään vieneen irtainta samalla kertaa myös kaivosalueen infosta.

Kassakaapissa oli vähän yli 500 euroa, josta osa kolikkoina. Opiskelijat olivat keränneet rahaa Petroskoin-matkaan.

Lisäksi kassakaapissa oli opiskelijakunnan normaalia suurempi pohjakassa edellisen illan myynnistä.

Räsäsen mukaan kaupunki aikoo korvaa opiskelijoiden menetykset ja vaatia epäillyltä korvauksia kadonneista rahoista, kun juttua käsitellään oikeudessa.

Tuhoutuneiden papereiden joukossa oli myös yo-kokeiden järjestämiseen liittyviä pöytäkirjakaavakkeita sekä erillistodistuksia suoritetuista opinnoista.

Räsäsen mukaan nämä parin kolmen ihmisen todistukset olivat odottaneet noutajaansa melko pitkään ja voidaan printata uudestaan.