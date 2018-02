Hyväntekeväisyysyhdistys Brother Christmas lupaa julkistaa tilikirjansa todistaakseen vääriksi väitteet rahankäyttöön liittyvistä epäselvyyksistä.

STT:n tavoittamat kaksi yhteistyökumppania terveysjätti Mehiläinen ja lentoyhtiö Finnair ovat pitäneet yhdistyksen toimintaa läpinäkyvänä. Molemmat ovat tienneet, mihin niiden lahjoittamat rahat menevät.

Finnair on järjestänyt yhdistyksen kanssa vain yhden lentomatkan, eikä muita yhteistyökuvioita ole yhtiön mukaan suunnitteilla. Mehiläinen puolestaan on korvannut sairaiden lasten lääkärikäyntejä ja tutkimuskuluja. Mehiläinen on korvannut kaikki kustannukset kuitteja vastaan.

Brother Christmas -hahmona julkisuudessa esiintynyt Ari Koponen kertoo, että yhdistykseltä rahaa saaneet henkilöt on mahdollista yksilöidä, vaikkei kuitteja aina olisi, sillä yhteystiedot tallentuvat.

- Ei ole sellaisia (tapauksia), että tililtä on vain lähtenyt rahaa jonnekin, Koponen sanoi.

Helsingin Sanomat kertoi viikonvaihteessa, että Brother Christmasin toiminnassa olisi ollut epäselvyyksiä esimerkiksi kerättyjen avustussummien määrässä.

Poliisihallitus ei ole ainakaan toistaiseksi ryhtynyt toimenpiteisiin Brother Christmasin rahankeräystoimintaa koskien.