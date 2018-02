HS: Lieksassa on eniten metsää omistava seurakunta

Ylihuomenna torstaina 1. maaliskuuta Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle valitaan 15. arkkipiispa.

HS kertoo, että kirkon nykyinen omaisuus on pääosin noin 400 seurakunnan hallussa. Omaisuuden tasearvo on suunnilleen 3,4 miljardin euroa, josta iso osa on erilaisia rakennuksia, metsää, arvopapereita, hautausmaita ja kappeleita.

Metsäomaisuutta kirkolla on yhteensä 167 000 hehtaarin verran, joka on arvoltaan kirkon taseessa noin 290 miljoonaa euroa.

Metsää omistavista seurakunnista Lieksan seurakunta on selvästi kärjessä 5 073,1 hehtaarin omistuksellaan. Ero seuraaviin, kuten Kokkolaan ja Paltamoon, on yli tuhat hehtaaria.

Artikkelissa muistutetaan, että kaupunkiseurakunnilla on vähiten maaomaisuutta, mutta se voi olla arvokkaampaa.

Kirkon tulot eivät kuitenkaan ole laskeneet samaa tahtia kuin tasaista tahtia vähenevä jäsenmäärä.

