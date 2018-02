Muusikko ja kirjailija Jouni Hynynen sanoo olevansa todellinen työhullu

Jouni Hynynen, 48, esittää Joensuussa yhdessä Siiri Nordinin ja Jarkko Martikaisen kanssa perjantaina ja lauantaina Gösta Sundqvistin musiikkia. Sundqvist on Leevi and the Leavingseineen ollut Hynyselle tärkeä vaikuttaja siihen, että hänestä tuli muusikko.