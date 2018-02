Repokallion ladulla puupölyä - "Hiihdelkää varoen"

Joensuussa Repokallion laduilla on jouduttu poikkeuksellisiin ladunlakaisuhommiin, koska ladulla on puupölyä. Paikka on neljän kilometrin ladun varrella vähän ennen lenkkien yhtymistä, tiedottaa Joensuun kaupungin liikuntapalvelut.

Puupöly on peräisin ladun vieressä olevasta kasasta, eikä pölyongelmaa ole saatu täysin ratkaistua keskiviikkona.

- Hiihdelkää siis varoen, muistuttaa Joensuun kaupungin liikuntapalvelut Facebook-julkaisussaan.