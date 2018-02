Miia Kosunen tähdittää Suomen suven avausta - tapahtumassa kuullaan myös Kesäjoensuu-laulu

Laulaja Miia Kosunen tähdittää Suomen suven avausta kesäkuussa Joensuussa. Perinteikäs koululaisten laulutapahtuma järjestetään perjantaina 1.6. Laulurinteellä.

Miia Kosunen tuli tunnetuksi voitettuaan The Voice of Finland -laulukilpailun vuonna 2015. Suven avauksessa Kosunen esittää yhdessä suurkuoron kanssa kappaleet What a Wonderful World / Kuinka kaunista on sekä Terve!.

Suven avauksessa kuullaan myös Suvivirsi, Suomi-sikermä, Huugi Guugi, Suvilaulu Joensuulle, Kesäjoensuu-laulu ja Karjalaisten laulu.

Kesäjoensuu-laulun on säveltänyt Mika Vanhanen, sanat on tehnyt Annukka Tiitinen ja midi-sovituksen Tuomo Makkonen. Se juhlistaa kesäloman alkamisen lisäksi 170-vuotiasta Joensuuta.

Lisäksi tapahtumassa esiintyy cheerleader-ryhmä Mist ja tanssitaan Suven avaus -tanssia.

Suomen suven avausta on vietetty vuodesta 1985, ja tapahtuma on päässyt Unescon Elävän perinnön listalle.