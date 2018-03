Kolumni: Onneksi ennen elettiin ilman kriisipakkasia

Helmi–maaliskuu ja rapsakkaa pakkasta Suomessa. Onneksi ennen ei ollut tällaisia hirmupakkasia, vai muistanko oikein. Miten sitä olisi tultu toimeen, jos olisi ollut talvella kriisipakkasia.

Monet suomalaiset väittävät tällaisina aamuina syntyneensä väärään maahan. Eivät ole. Suomalaiset ovat kermapeppuisia lottovoittajia voitonjaossa, kun ei sattunut yhtään täysosumaa. Eli melkein joka viikko.

Kuitenkaan tasan eivät käy onnen lahjat. Pohjoisnavalla ja Grönlannissa on lämpöasteita, kun Italian vuoristoseudulla mitattiin jopa 40 asteen pakkasia ja Roomassa sataa lunta. Ilmastot on vaihdettu ja ryöstetty. Syylliseksi nimetään Beast from the East, Idän peto. Putinin nimeä ei sanota ääneen mutta terveiset tuulevat Siperiasta.

Suomikin on kriisissä, hätäillään radio-ohjelmassa, kun pitkät kalsarit ovat loppuneet kaupoista. Tähän hätään niitä ei saa. Apua, menee lapsilykky! Suomen syntyvyys ei käänny ikinä nousuun, jos miehiset tuotantovälineet hyytyvät huuruun, kalahtavat jäähän ja putoavat kalikkana lahkeesta.

Tosin nainen neuvoo, että miehenkin kannattaisi kalsarien puutteessa kokeilla paksuja villasukkahousuja ja hametta. Pysyy paikat lämpimänä. Rohkeasti vaan! Ei hame tee miehestä ämmää. Sitä paitsi nauru pidentää ikää, sanotaan.

Suomen olympiajoukkueen paljon parjattu karvareuhkakin olisi aika kätevä näillä pakkasilla, mutta mistä niitä saa. Ei mistään! Kyllä pitäisi olla kansallinen varmuusvarasto karvahatuillekin.

Suomalaiset ovat olleet aina selviytyjäkansaa, vaikka pakkaskriisi nyt koetteleekin. Ennen vaan oli helpompaa.

Pakkasellakaan sähkökatko ei uhannut katkaista kodin lämmitystä, kun sähköä ei ollut. Öljykriisin aikaankin pantiin lisää pökköä pesään.

Harvat junat eivät myöhästelleet, eivätkä linja-autot sammuneet pakkaseen. Hevoskyyti ei pettänyt koskaan. Hiihtämällä pääsi aina, vaikka ei ollut valmista latua. Pantiin huopatöppöset jalkaan, käteen turkisrukkaset ja kävellä köpöteltiin.

Sitten alkoivat murheet, kun automobiilit yleistyvät kotitalouksissa. Jos pakkasella auto ei lähtenyt käyntiin, se silti käynnistettiin itse. Veivattiin kammesta, hinattiin käyntiin tai annettiin apuvirtasta akulle. Menepä nyt yrittämään samaa nykyautolle, niin kalliiksi tulee.

Kyllä puhelin pelasi ennen paukkupakkasellakin. Akku ei pettänyt koskaan ulkona. Tosin silloin enimmät puhelut soitettiin sisältä ja lämpimästä. Lankapuhelimeksi sanottiin sellaista ihmevekotinta.

Pitkäkään pakkanen ei estänyt rahaliikennettä. Vaikka ei ollut edes sähkökatkoa, ei tavallinen mattimeikäläinen saanut rahaa seinästä. Jos raha loppui kukkarosta, otettiin lompakosta lisää.

Jos taas ei pakkasella joka päivä päässytkään hakemaan kaupasta tuoretta leipää, niin silloin syötiin eilistä ruokaa.

Hyötyliikuntaa piti rajoittaa pakkasella. Onneksi oli lyhyt matka tuvasta pihan poikki navetalle. Sen emäntä kipaisi ilman pakkasrasvaa.