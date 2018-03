Ikoneja esillä Juuan kirjastossa - näyttelyssä sekä maalattuja että kirjottuja ikoneita

Juuan kirjastossa on esillä kirjotuista ja maalatusta ikoneista koostettu näyttely nimeltä Iloa langoin, helmin ja siveltimin - ikoneita, pääsiäismunia ja kirkkotekstiilejä.

Näyttelyn teokset ovat valmistuneet Juuan kansalaisopiston kursseilla sekä Nurmeksen ortodoksiseurakunnan Juuan käsityöpiirissä.

Maalattujen ikonien ohella näyttelyssä on esillä uniikkeja käsin kirjottuja ikoneita. Näissä tekstiili-ikoneissa on käytetty tekniikkana silkki-, kulta- ja helmikirjontaa sekä applikointia.

Näyttelyn ainutlaatuisimpia kirjontatöitä ovat analogiliinat, joihin on kirjailtu silkkilangoilla kirkkovuoden ikoneita. Lisäksi esillä on kolme papin jumalanpalveluspukua, joista yksi on valmistettu afrikkalaisesta vahabatiikkikankaasta ja tehty tilaustyönä munkki Stefanoksen Rasimäen erakkolan tsasounaan.

Näyttely on avoinna 27. maaliskuuta saakka.