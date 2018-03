Hevoset muuttuivat Eija Haloselle harrastuksesta työksi

Clitschko on mallina.

Taide: Joensuulainen hevostaiteilija maalaa muistoiksi paitsi hevosen ulkonäön, myös sen luonteen.

Eija Halonen, 30, on joensuulainen taiteilija. Haloselle hevoset ovat aina olleet tärkeä osa elämää; lapsuudesta alkanut hevosharrastus on johtanut tilaustaulujen maalaamiseen, joita moni on saanut ihastella Katkopiirto.net-sivustolla.