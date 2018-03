Kolumni: Joensuu saa voimakastahtoisen kulttuurijohtajan

Kaasista nimittäin kehotettiin etukäteen pistämään paperit vetämään. Asialla oli ilmeisesti useampikin pyytäjä.

Virkaa varten haastateltiin yhden päivänä aikana kymmenen ehdokasta. Kun haastattelut oli tehty, pääosin hyvinvointilautakunnan jäsenistä koostunut haastatteluryhmä päätti saman tien esittää hyvinvointilautakunnalle Kaasisen valitsemista ja Susanna Ertolahti-Mertasen asettamista varasijalle. Niille, joiden tie katkesi haastatteluun, ilmoitettiin asiasta saman tien.

Ei siis mitään toista kierrosta, jossa muutama kärkiehdokas olisi haastateltu toisen kerran puhumattakaan soveltuvuustesteistä.

Valitun kuuden kuukauden mittainen koeaika ajaa kuulemma saman asian. Virkamiesnäkemys on, että sinä aikana tyypistä kyllä näkee, onko hänestä virkaan vai ei.



Haastatteluryhmän jäsenet kiistävät, että Kaasisen valintaa olisi junailtu etukäteen millään tavalla.

Haastateltavilla taas oli kokemusta siitä, että heistä ja heidän mielipiteistään ei oikeastaan oltu kovinkaan kiinnostuneita. Haastatteluissa oli kova kiire mennä eteenpäin. Hakemuksiin ja hakijan tekemisiin ei myöskään oltu tutustuttu kunnolla etukäteen.

En sinänsä ole mitenkään hämmästynyt siitä, etteikö Sari Kaasinen tekisi vaikutusta haastatteluryhmään. Kokenut esiintyjä osaa ottaa yleisönsä.

Epäilemättä valinnasta on myös aidosti keskusteltu, mutta eri asia on, miten valintatilanteessa psykologia toimii, kuka vaikuttaa kehenkin ja tämän mielipiteisiin ja millä tavalla.

Kaasisen tilanne on mielenkiintoinen, sillä hän toimii tällä hetkellä Lappeenrannassa perheyrityksensä Kehruuhuoneen toimitusjohtajana. Kaasinen on valittu täysiaikaiseksi kulttuurijohtajaksi, eikä toistaiseksi ole tehty päätöstä siitä, voisiko Kaasinen olla Kehruuhuoneen muodollinen toimitusjohtaja.

Ja voisiko Kaasinen kulttuurijohtajana tehdä vapaa-ajallaan jossain muodossa Lappeenrannassa kulttuurialan yrittämistä, joka ei ole ristiriidassa hänen leipätyönsä kanssa?

Epäilen, että se olisi mahdollista millään tavalla. Asiasta ei ole toistaiseksi sovittu niin kuin ei siitäkään, milloin Kaasinen lopulta kulttuurijohtajaksi siirtyy. Kummallista sinänsä, koska hänen valintansa tehtiin niin kovalla kiireellä.

Sari Kaasinen on valtakunnan julkkis, josta Joensuu saa voimakastahtoisen kulttuurijohtajan. Kaasinen ei epäilemättä arkaile tuoda omaa mielipidettään esille. Toisaalta on mielenkiintoista nähdä, millainen pikku byrokraatti yrittäjässä asuu. Sitäkin puolta virkamiehessä on oltava ainakin jonkin verran.

Osa haastattelijoista kiitteli Kaasisen ideoita tuoreiksi. Aika näyttää, kuinka ne tuoreet ideat muuttuvat konkretiaksi ja mikä joensuulaisessa kulttuurielämässä muuttuu.