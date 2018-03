Siun soten kiusattu työntekijä: Esimiehet haukkuivat säälittäväksi olennoksi, itkin usein työpaikalla

Kyselyyn vastasi 4 974 työntekijää eli 70 prosenttia kaikista. Siun sotella työskentelee yhteensä noin 7 000 työntekijää.

Alla erään henkilön tarina:

”Systemaattinen ja säännöllinen kiusaaminen alkoi kaksi vuotta sitten. Esimiehet tulivat hakemaan minut usein kesken potilastyön ja syyttivät milloin mistäkin. Kyse oli mitättömistä asioista, jotka olisi voitu selvittää työajan jälkeenkin.

Lähinnä he puuttuivat persoonallisuuteeni. Esimiehet haukkuivat minua ”säälittäväksi olennoksi” ja sanoivat, että työkaverit nauravat minulle.

Olin ällistynyt, koska luulin tulevani toimeen työkavereideni kanssa.

Työnteossani ei ollut huomautettavaa, mutta minulle huudettiin päin näköä, vääristeltiin sanomisiani ja syytettiin toisten työntekijöiden työnjäljestä, vaikka en ollut edes työvuorossa. Itkin usein työpaikalla ja peitin kyyneleiden jäljet puuterilla.

Olin aina tilanteissa yksin, eikä muu yhteisö ollut kuulemassa. Esimies pyysi aina huoneeseensa työasiaan liittyen mutta halusikin vain kiusata minua. Jos olisin tiennyt asian, en olisi mennyt huoneeseen yksin, vaan olisin pyytänyt mukaani toisen ihmisen. Se olisi ollut oikeuteni.

En ole koskaan aikaisemmin joutunut työpaikkakiusaamisen kohteeksi – en työkavereiden, saati esimiesten. En aluksi edes tiennyt, kuinka pitää toimia. Olin järkyttynyt, yksin ja peloissani.

Kiusaaminen vain lisääntyi, kun yritin selvittää asiaa. Sitten sainkin varoituksen huonosta käyttäytymisestä.

Kuulin, että kiusaamisia on ollut aina ja yleensä työntekijä on hävinnyt tapaukset tai hänet on vaiennettu. Pahimmassa tapauksessa työntekijä on irtisanottu. Ajattelin itsekin, ettei kannata lähteä taistelemaan. Lakimies oli ainoa, joka otti jutun tosissaan ja aloitti asian käsittelyn. Asia on onneksi edennyt.

Olen nyt sairauslomalla, koska asioita ei ole haluttu selvittää työyhteisössä. Työterveys ehdotti sovittelua, mutta työnantaja ei suostunut siihen. Sovittelu on kuulemma liian hankala asia hoitaa.

Lakimiehen mukaan kyse on työyhteisön ongelmasta, joka työpaikan pitäisi selvittää. Sairausloma ei ratkaise asiaa vaan heikentää minun tulevaisuuttani ja taloudellista tilannettani.

Rakastan työtäni, onko se sitten kutsumus vai mikä. Olen huomannut, että potilaatkin tykkäävät minusta. Tällä hetkellä en voi tehdä töitä omassa yksikössäni, koska pelkään kiusaamisen jatkuvan. Eikä kukaan halua kiusaamista edes selvittää.

Olen hakenut uusia työpaikkoja, mutta luulen, että niitä on vaikea saada sairausloman takia. Olen harkinnut myös muuttoa, mutta talo pitäisi saada ensin myytyä. Ei se ole helppoa.

Nyt vain tuntuu, että tässä halutaan mieluummin uhrata yhden ihmisen elämä kuin selvittää yksikön johtamisongelmat. Koen olevani rikollinen, joka ei tiedä, mistä häntä syytetään. Myös työkaverini hämmästelevät kohteluani.

Ehkä olisi pitänyt olla se, joka on työpaikalla lähinnä työkavereita ja kahvitaukoja varten. Itse olen aina halunnut olla töissä potilaita varten.”

Lisää tilaajille:



Kiusattu vaihtoi sairausloman jälkeen tehtäviä: ”Kohtelu oli jäätävää; minusta haluttiin vain kylmästi eroon”

Siun soten työhyvinvointikysely kertoo ikäviä asioita työilmapiiristä