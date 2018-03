Kolumni: Koko kansan Paavon irvokas loppunäytös politiikan sivuraiteille

Heillä molemmilla oli uransa alkuvaiheessa kunnia tavata minut. Näin veisteli multipoliitikko Paavo Väyrynen Uutisvuodossa ( Yle TV1, 24.2.)

Vitsissä lienee osa huumoriakin.

Jäätyään presidentinvaaleissa 2018 neljänneksi Väyrynen ilmoitti suorassa tv-lähetyksessä, että palaa eduskuntaan ilostuttamaan Suomen kansaa. Reiluun kuukauteen mahtuu myös Paavon ilmoittautuminen keskustan puheenjohtajakisaan, vaikka hänellä onkin oma kansalaispuolue, josta hänet tosin viikonloppuna erotettiin, vaikkakin Paavon omasta mielestä kyse on laittomasta puolueen kaappausyrityksestä, ja hän on siksi jättänyt asiasta tutkintapyynnön, jollaisen myös vastapuoli on tehnyt.



Paavo Väyrynen on ollut politiikan ongenkoho. Kun näyttää, että se jää jo upoksiin niin kas: sieltä se pompsahtaa jälleen pintaan.

Vuonna 2011 Väyrynen putosi eduskunnasta vaihdettuaan vaalipiiriä Lapista Helsinkiin. Alla oli myös hävitty keskustan puheenjohtajakisa. Näytti jo siltä, että pitkä ja näyttävä poliittinen ura oli nyt tässä. Miten väärässä voimmekaan joskus olla.

Paluun europarlamenttiin ja eduskuntaan tehneen Väyrysen taival on sisältänyt tuttua häpeilemätöntä omaneduntavoittelua, missä mikään keino ei tunnu vieraalta.

Jostakin syystä tulee mieleen parhaillaan televisiossa pyörivä ansiokas Vietnam-dokumentti. Richard Nixon pelasi kovaa vuoden 1969 vaaleissa. Juuri ennen vaaleja näytti yllättäen siltä, että rauhanneuvottelut Vietnamissa etenisivät. Nixon pyrki dokumentin mukaan taustajoukkoineen häiritsemään näitä neuvotteluja parantaakseen omia mahdollisuuksiaan vaaleissa.

Nixon valittiin presidentiksi, neuvottelut eivät toteutuneet ja sota jatkui vielä Watergate-skandaalin ja Nixonin eron jälkeenkin. Oma etu meni kokonaisen kansan ja omien sotilaiden kohtalon edelle.

Paavo Väyrynen on kahden puolueen jäsen, Helsingin kaupunginvaltuustossa hän istuu kristillisdemokraattien ryhmässä ja presidentinvaaleihin hän kävi valitsijayhdistyksensä nimissä.

Kun mies palaa syksyllä eduskuntaan, hän muodostaa oman ryhmänsä. Pysyneekö Paavo väleissä Väyrysen kanssa?

Sitä ennen Väyrynen laittaa tarmonsa keskustan puheenjohtajakisaan. Mikäli hänen puheenjohtajaehdokkuutensa katsotaan ylipäänsä mahdolliseksi.

Kiinnostavaa on myös se, mitä kansalaispuolueen nyt esiin nousseista sotkuista lopulta paljastuu. Lankeaako Väyrynen omaan Vietnamiinsa ja syntyy paavogate? Ainakin luvassa on loputon määrä käänteitä vaikka emme niitä haluaisikaan.

Konkaripoliitikon pitkä ja ansiokas ura olisi ansainnut kunniakkaan finaalin. Nyt Väyrysen toiminta aiheuttaa lähinnä myötähäpeää ja ihmetystä. Se on täynnä epätoivoisia tekoja, joihin on jo hyvän matkaa sekoittunut katkeria sävyjä menetetyistä mahdollisuuksista ja sulkeutuneista ovista Väyrysen eniten himoitsemiin vallankabinetteihin.