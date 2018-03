Pielisjoen jäähän ei voi luottaa kaupunkialueella missään - "Lasten en antaisi leikkiä joella ollenkaan"

Sekä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Markus Viitaniemi että Joensuun kaupungin kansliasihteeri Pertti Virolainen muistuttavat, ettei jään kantavuudesta ole takeita missään kohtaa jokea.

Virtauksien vuoksi jään paksuus voi vaihdella joella hyvin pienelläkin alueella paljon, joten jään kantavuuteen ei voi luottaa, vaikka rannalla jää olisikin vankkaa.

Osa muistelee vuosikymmenten takaisia talvia, jolloin Pielisjoen ylittäminen jäätä pitkin on ollut tavallista. Tähän vanhaan muistikuvaan ei voi enää luottaa.

Pielisjoen virtaaman vuosivaihtelu on lisääntynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä. Kun virtaama on kova, joki jäätyy huonommin, ja kun virtaamien vaihtelu vuosien välillä on suurta, ei samanlaiseen jäätymiseen voi joka vuosi luottaa. Kovimmat tammikuun virtaamat vuosina 1962-2015 on Pohjois-Karjalan ely-keskuksen vesitalousasiantuntijan Teppo Linjaman mukaan mitattu vuosina 2007, 2009 ja 2014, mutta toisaalta myös pienin virtaama on 2000-luvulta, vuodelta 2003.

Kovan virtaaman lisäksi myös leuto talvi tarkoittaa heikkoja jäitä.

Markus Viitaniemi ohjeistaa, ettei Pielisjoen jäälle pitäisi mennä lainkaan, koska jään kantavuudesta ei ole takeita. Joka talvi pelastuslaitoksella on tehtäviä Pielisjoen jäällä liikkuvien ihmisten vuoksi. Edellisen kerran pelastuslaitos hälytettiin Pielisjoelle viime viikolla, kun kolme nuorta miestä oli jäällä Suvantosillan kohdalla. Tilanteesta selvittiin onneksi säikähdyksellä ja nuhteluilla.

Myös Marjalan kanavalla liikutaan Viitaniemen mukaan talvella, vaikka jäät ovat sielläkin arvaamattomia.

- Lasten en antaisi leikkiä Pielisjoella ollenkaan. Yksiselitteisesti en päästäisi lapsia joen jäälle, Viitaniemi toteaa.

