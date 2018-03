Myynnissä oleva Pohjois-Karjalan ainoa levykauppa julkaisi lupaavan kuvan - "Levy-Eskojen tarina jatkuu"

Facebook-päivityksessä kauppa toteaa, että "Levy-Eskojen tarina jatkuu".

Levy-Eskot on Pohjois-Karjalan ainoa levykauppa. Kauppaa vuodesta 2011 lähtien pyörittänyt toimitusjohtaja Tommi Piipponen kertoi tammikuussa, että kauppa laitetaan myyntiin. Yrityksen toinen omistaja on Maija Hakala, joka on yksi vuonna 1997 perustetun kaupan alkuperäisistä omistajista. Tammikuussa Piipponen totesi, että syy levykauppiaan uran taakse jättämiseen on ajankäytöllinen.

- Haluan nyt erilaisen elämänrytmin kuin mitä yrityksen täysipäiväinen pyörittäminen mahdollistaa, Piipponen kertoi.

Piipponen sanoi tammikuussa myös, ettei jatkaisi kaupantekoa itse, vaikka uutta ostajaa ei löytyisikään. Uudesta yrittäjästä Levy-Eskot lupaa kertoa lisää tiistaina.

Alla Levy-Eskojen maanantaina Facebookissa julkaisema kuva: