Aurinko toi metsäkauriit näkyville - havaintoja etenkin Liperin ja Outokummun suunnalla

Ihmiset ovat iloinneet ja ilmoitelleet viime aikoina näkemistään metsäkauriista. Havaintoja on tehty etenkin maakunnan länsiosissa Liperin ja Outokummun suunnalla.

Metsäkauriiden määrä maakunnassa on ollut rivakassa kasvussa viime vuodet, ja niitä arvioidaan olevan täällä nyt noin 1 200.

Riistasuunnittelija Reijo Kotilainen Riistakeskus Pohjois-Karjalasta sanoo kuitenkin, ettei metsäkauriista ole viime aikoina tehty tavallista enemmän havaintoja.

Entä ovatko ne tulleet näkyviin kenties etsiessään ruokaa uusilta paikoilta, kun lumikerros on monin paikoin niin syvä? Ravintoa on ollut pakko lähteä etsimään jostain.

- Metsäkauris on päiväaktiivinen, ja se syö neljän tunnin välein. Kauriita voi nähdä useammin nyt, kun päivä on pidentynyt ja on ollut myös valoisaa, Kotilainen kertoo.

Nykyisin kauriiden ruokinnat, joita ilman eläin ei tule kovina lumitalvina toimeen, pyritään Kotilaisen mukaan sijoittamaan kauaksi liikennöidyiltä teiltä onnettomuuksien välttämiseksi.

- Eläimet voivat näin ruokailla hyvinkin suojaisissa paikoissa ja ihmisiltä näkymättömissä.

