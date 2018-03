Niiralassa evättiin maahan pääsy epäillyn rikollisen toiminnan tai puutteellisten maahantuloedellytysten vuoksi yhteensä viideltä helmikuussa

Pohjois-Karjalan rajavartiosto tiedottaa, että sen valvomalla maastorajalla havaittiin helmikuussa kaksi luvatonta rajanylitystä.

- Ensimmäisessä tapauksessa kolme kalastamassa ollutta henkilöä ja toisessa tapauksessa kaksi moottorikelkkailijaa ylitti valtakunnan rajan Venäjältä Suomeen ja takaisin Kiteen Pyhäjärvellä. Suomen Tasavallan Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu ja Venäjän Federaation Suojärven alueen rajavaltuutettu ovat käsitelleet molemmat tapaukset loppuun.

Parantunut lumi- ja jäätilanne on lisännyt valtakunnan rajan läheisyydessä liikkuvien henkilöiden määrää.

- Rajavartiosto kehottaa valtakunnan rajan läheisyydessä liikkuvia henkilöitä huolellisuuteen ja pysymään selvillä sijainnistaan valtakunnan rajan ja rajavyöhykkeen suhteen niin maa- kuin vesialueilla. - Valtakunnan rajasta enintään kolmen kilometrin syvyyteen sisämaahan ulottuvalla rajavyöhykkeellä liikkuminen on luvanvaraista. Rajavyöhykkeen takaraja on merkitty maastoon keltaisilla rajavyöhyketauluilla, puihin ja pylväisiin maalatuilla tai kiinnitetyillä keltaisilla renkailla sekä tiestölle ja muille kulku-urille sijoitetuilla puomeilla. Vesialueilla rajavyöhykkeen takaraja on merkitty muun muassa keltaisin "Rajavyöhyke" tekstin omaavin poijuin.

Niiralan rajanylityspaikalla suoritettiin helmikuussa 78 800 rajatarkastusta.

Rajanylitysten määrä väheni vuoden 2017 helmikuuhun verrattuna noin 11 prosenttia ja edelliseen kuukauteen verrattuna noin 15 prosenttia.

Suomalaisten rajanylittäjien osuus helmikuussa oli noin 54 prosenttia, venäläisten noin 45 prosenttia. Muiden maiden kansalaisia oli noin yksi prosentti (852) kokonaisliikenteestä.

Helmikuussa Niiralassa evättiin maahan pääsy epäillyn rikollisen toiminnan tai puutteellisten maahantuloedellytysten vuoksi yhteensä viideltä henkilöltä, joista kolmelle langetettiin lisäksi maahantulokielto Schengen-alueelle määräajaksi.

Joensuun lentoasemalla ei ollut yhtään Schengen-alueen ulkorajat ylittävää lentoa helmikuussa.

Lieksan Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta rajan ylitti helmikuussa 431 henkilöä.