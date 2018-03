Janus-lehti ilmestyy nyt avoimena julkaisuna - Eeva Jokinen: "Avoimuus on tieteellisessä julkaisemisessa yleinen trendi"

– Lehteä julkaisevissa tieteellisissä yhdistyksissä on ollut avoimen julkaisemisen suhteen positiivinen ilmapiiri, ja olemme odottaneet tälle sopivaa ajankohtaa. Avoimuus on tieteellisessä julkaisemisessa yleinen trendi ja sitä myös edellytetään meiltä. Avoimuudelle on myös yhteiskuntapoliittinen perustelu, sillä on vaikeampi kuvitella yhteiskuntapoliittisesti enemmän keskustelua aikaansaavia tieteenaloja kuin Januksen edustamat alat, sanoo lehden toinen päätoimittaja professori Eeva Jokinen Itä-Suomen yliopistosta.

Lehden toinen toimittaja on sosiaalityön yliopistonlehtori Aini Pehkonen. Janus on ainoa sosiaalityön alan tiedelehti Suomessa.

Kansalliskirjaston ja Tieteellisten seurain valtuuston Kotilava-projekti (kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan) kannusti osaltaan Janus-lehden julkaisemisen avoimena. Projektissa on rakennettu kotimaisille tiedelehdille uutta rahoitusmallia, joka edistää julkaisujen siirtymisen avoimiksi välittömästi.

– Uudessa mallissa tavoitteena on kerätä rahoitusta tiedelehtien avoimuudesta hyötyviltä tahoilta kuten yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta, Joensuussa työskentelevä Jokinen kertoo.

Vuodesta 1992 ilmestynyt Janus on saanut nimensä kreikkalaiselta Janus-jumalalta, jolla on kahdet kasvot.

– Nimi heijastelee sosiaalipolitiikan kaksinaista roolia yhteiskunnassa. Toisaalta sosiaalipolitiikka on tietynlainen hallinnan väline toisaalta tärkeä demokraattisesti ja poliittisesti neuvoteltu turvaverkko, joka takaa ihmisten elämisen edellytyksiä. Tämä näkyy myös lehden sisällöissä. Keskustelu on erittäin tärkeää nyt, kun sosiaaliturvassa on näkyvissä paljon piiskaelementtejä, Jokinen painottaa.

Jo lehden perustamisen alkuaikoina puhuttiin julkaisemisen avoimuudesta.

– Silloin emme osanneet ennustaa, miten se tapahtuu, mutta lähtökohta lehden tekemisen ei ollut kaukana siitä, mitä nyt teemme.

Uutta Janus-lehteä pääsee lukemaan täällä.